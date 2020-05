Han cerrado alrededor de 5 hoteles en Tuxtepec, podrían cerrar más

-Algunos hoteleros están buscando alternativas para evitar cerrar, sin embargo otros no podían seguir con los gatos y decidieron bajar sus cortinas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde que se decretó el cierre de algunos establecimientos en el estado, entre éstos los hoteles, este sector está sufriendo debido a que al no haber ingresos no pueden solventar la nómina y por lo tanto en Tuxtepec ya son cinco los que han cerrado, y se espera que este número aumente en los próximos días.

El Dirigente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Rodolfo Cruz Arroniz, señaló que muchos empresarios de este sector han optado por reducir el personal, mandándolos de vacaciones y turnándose para laborar, con la finalidad de no despedirlos, sin embargo debido a que no hay muchos ingresos y los gastos de nómina y mantenimiento son elevados, algunos decidieron cerrar.

Aseguró que este año ya fue un año perdido, ya que este mes de mayo también van a trabajar en número rojos, y esto provocará que haya más hoteles y moteles los que cierren en los próximos días.

Dijo que algunos siguen dando el servicio a todos los vienen a tramites comerciales, como los que traen medicinas y productos indispensables, siendo solo un 10% de ocupación la que tienen, sin embargo toman en cuenta todas las medidas de seguridad, además de que no reciben grupos de más de 15 personas.

Aseguró que ellos tienen que seguir realizando sus pagos, y en días pasados les llegó el pago del IMSS, y aunque les dieron la oportunidad de hacerlo después será con intereses, lo que no les conviene; por lo que hizo un llamado al gobierno federal a apoyarlos.

