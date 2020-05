Gobierno del Estado agradece y refrenda su compromiso con trabajadores de la salud de la Sección 35

-El Mandatario Estatal se reunió con el secretario general de la Sección 35 del SNTSA para abordar las demandas del gremio

-Asimismo, dio a conocer la firma de una minuta de acuerdo de voluntades para modernizar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de mayo de 2020. – En el marco del Día Internacional del Trabajo, el gobernador Alejadro Murat Hinojosa se reunió con integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), a quienes reconoció el trabajo que siempre han realizado para garantizar el derecho a la salud de las y los oaxaqueños, y de manera especial les agradeció por el esfuerzo que están llevando a cabo para seguir sirviendo durante esta pandemia.

“Hoy en unidad somos un gran equipo, trabajando a favor de las vidas de las y los oaxaqueños”, afirmó.

En este contexto, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal recibió de manos del secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Mario Félix Pacheco, un documento que incluye una serie de demandas que serán abordadas y canalizadas, con prioridad y responsabilidad.

El Mandatario Estatal se comprometió a seguir robusteciendo el equipo y material de trabajo que les permita brindar un mejor servicio, así como garantizar la seguridad del personal médico. “Hemos establecido nuevos lineamientos de trabajo para proteger la vida de las y los trabajadores del Sector Salud y reprobamos los actos de violencia”, manifestó Murat Hinojosa.

En su oportunidad, el secretario general de la Sección 35 del SNTSA, Mario Félix Pacheco, manifestó el respaldo de las y los médicos, personal de enfermería, camilleros y sector administrativo, quienes no han bajado la guardia y siguen trabajando en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

“Señor Gobernador, refrendamos nuestro respaldo hacia su gobierno, pero sobretodo el respeto a la salud de las y los oaxaqueños, en este momento que tanto se necesita”, expresó.

Signan acuerdo para modernizar el Corredor Interoceánico

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa también dio a conocer la firma de una minuta de acuerdo de voluntades para modernizar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que suscribieron el director general del proyecto, Rafael Marín; Ferrocarriles del Istmo, el Gobierno de Oaxaca y los municipios involucrados en la primera fase de las obras.

Cabe destacar que el Corredor Interoceánico contempla la rehabilitación del ferrocarril, es decir, 309 kilómetros de vía ferroviaria con una inversión de tres mil 900 millones de pesos, lo que permitirá la reducción de tiempos de traslado: de 7.5 horas a 4 horas.

