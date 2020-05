Gobierno de Tuxtepec garantiza servicio de limpia pública ante emergencia sanitaria por Covid-19

-Director de Servicios Públicos Municipes llama a la ciudadanía a separar cubrebocas que desechan, así como rociar con agua y cloro las bolsas con basura para evitar riesgo de contagio del coronavirus.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Pese a la pandemia provocada por el Covid-19, el servicio de limpia pública está trabajando de manera normal en sus 2 turnos de recolección de basura, así como en el barrido matutino y nocturno, en los que levantan 150 toneladas diarias de desechos domésticos del casco urbano de la ciudad, informó el director de Servicios Públicos Municipales del Gobierno de Tuxtepec, Bulmaro Uscanga Aldán.

El funcionario hizo el llamado a la ciudadanía para que en esta etapa de alto riesgo de contagio, coloquen en bolsas separadas los cubrebocas que desechen, rocíen las bolsas de basura con agua y cloro para que estén desinfectadas y los trabajadores las puedan manipular sin riesgo de contagio del Covid-19.

Comentó que a pesar de que no está laborando el 100 del personal designado a esta área debido que fueron enviados a guardar cuarentena los trabajadores que pertenecen al grupo de alto riesgo de contagio del coronavirus, como son los mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellas que padecen alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, entre otras, este servicio básico se sigue prestando a la población tuxtepecana en tiempo y forma.

Explicó que el servicio está regularizado en todas las rutas, iniciando esta labor en su primer turno de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y el segundo de 11 de la noche a las 3 de la mañana.

Pidió a la ciudadanía que saque su basura el día que les corresponde porque hay quienes sacan sus desechos después de que pasó el carro recolector y los desechos se quedan en la vía pública durante 48 horas.

Afirmó que esta situación provoca quejas en las que señalan que no se cumple con la recolección, cuando es la misma ciudadanía la que provoca este problema, además de que ya se acerca la temporada de lluvias en la que los aguaceros arrastran la basura hacia las alcantarillas y rejillas provocando que se tapen y se presenten inundaciones, además de que muchas bolsas contienen alimentos que los animales callejeros rompen y riegan los desechos que además de dar una mala imagen de la ciudad, pueden convertirse en focos de contaminación.

