Ascienden a 147 casos positivos y 20 fallecimientos por COVID-19 en Oaxaca

-En 24 horas se registraron nueve casos nuevos y un fallecimiento

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de mayo de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, dio a conocer este viernes 1 de mayo, de nueve casos nuevos por COVID-19, con lo que suman 147 en la entidad.

Casas Escamilla aseveró que a la fecha se tienen 97 casos sospechosos y 574 negativos, que dan un total de 818 notificaciones.

También señaló que en las últimas 24 horas, se registró el deceso de una persona más, sumando así 20 defunciones en total en la entidad.

Detalló que de los 147 casos positivos, 75 se han registrados en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, 28 en la Mixteca, 19 en Tuxtepec, 14 en el Istmo, 10 en la Costa y uno en la Sierra Norte.

Asimismo, dijo que 89 de los casos han sido asentados por los SSO, 33 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 13 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), nueve por IMSS Bienestar, dos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno por la Secretaría de Marina.

Casas Escamilla también expresó que 53 de los casos positivos corresponden a personas de 24 a 44 años de edad; 13 personas tienen entre 45 a 49 años, 34 van de 50 a 59 años, 10 de 60 a 64 y 26 personas de 65 años y más.

En este sentido, hizo el llamado a la sociedad oaxaqueña para permanecer resguardados en sus hogares y no bajar la guardia en el empleo de las medidas de prevención como lavarse las manos constantemente con agua y jabón por 20 segundos, utilizar el estornudo de etiqueta con el ángulo interno del codo; salir solo si fuese necesario, utilizar cubreboca, no saludar de beso o mano.

