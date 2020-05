Volcadura de autobús en carretera en Oaxaca

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Se reportó la volcadura de un autobús de pasaje turístico en inmediaciones de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, que dejó un saldo de al menos 6 lesionados heridos, informó la Policía Federal.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la comunidad de San Pablo Macuixochilt, cuando el autobús de la empresa Cristobal Colón, volcó sobre su costado, al parecer por una falta de pericia del operador.

La unidad de motor con número económico y placas de circulación 24-HA-3W tuvo el percance en una curva de la carretera federal 190, donde se salió de la cinta asfáltica, llevándose varios letreros y el muro metálico de contención, reportó la policía federal.

Al menos cinco ambulancias de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para atender y trasladar a los lesionados a la ciudad de Oaxaca, entre ellos presuntamente el chofer.

Según los pasajeros, la unidad procedía de la ciudad de Matías Romero con 20 pasajeros, con destino a la Ciudad de Oaxaca y refieren que el conductor cabeceo por exceso de cansancio y sueño, lo que causó que el autobús se accidentera.

Al lugar del accidente arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Policía Federal para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Inmediatamente se aplicó un protocolo de contingencia por la pandemia del covid-19, se tomó la temperatura de pasajeros y se entregaron cubrebocas.

