Tras defunción por Covid en Chiltepec estaremos preparados, asegura el Presidente

-Señaló que ningún municipio está preparado, sin embargo la inhumación se dio con todas las medidas de seguridad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la defunción que hubo en el municipio de Chiltepec por covid-19 este miércoles, el Presidente Municipal Martín García, dijo que no estaban preparados, pero que esta experiencia los ayudará para lo que vaya ocurriendo en el municipio.

Dijo que al igual que todos los municipios no están preparados para lo que se está presentando, sin embargo están buscando la forma de atender los casos.

Aseguró que la inhumación del cuerpo se dio en base a todos los protocolos de seguridad necesarios, además de que hubo elementos de la guardia nacional, la policía estatal, así como de la jurisdicción, y reiteró que con esta experiencia estarán preparados para lo que ocurra próximamente.

El Presidente informó que la persona que falleció, vivía en la cabecera y tenía una enfermedad crónica, sin embargo le hicieron las pruebas y en las próximas horas darán a conocer el resultado del laboratorio.

Cabe hacer mención que una persona del sexo masculino falleció el miércoles en el hospital del IMSS en Tuxtepec, y fue durante este mismo día que fue sepultado en la cabecera municipal de Chiltepec con estrictas medidas de seguridad.

