Salina Cruz se mantiene con un caso positivo de Covid-19 y cuatro sospechosos

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Salina Cruz Juan Carlos Atecas Altamirano, informó que de los casos positivos de Covid-19 que se han detectado en la región del istmo de Tehuantepec, hasta el momento el municipio se mantiene con un caso confirmado.

Sin embargo el edil pidió a la población no bajar la guardia, sobre todo porque de los diecisiete casos sospechosos, cuatro se ubican en el puerto de Salina Cruz, por eso dijo es importante acatar las medidas de prevención e higiene para evitar que se registren más casos en el municipio.

Atecas Altamirano comentó que si alguien tuvo que salir del municipio por cuestiones de trabajo o por una situación urgente y tuvo contacto con personas que pudieran estar infectadas, les pide que si regresan al municipio se pongan en cuarentena, para evitar contagiar a la ciudadanía.

Además dijo que están a la espera de los resultados del laboratorio, para saber si estos casos salen negativos o alguno de ellos sale positivo, y es que uno de los factores que puede detonar el número de casos, es que Salina Cruz es un municipio con un alto índice de población flotante.

Una de las medidas que implementará el gobierno municipal, es que colocarán carteles de alerta en los lugares en dónde se conglomera una cantidad de personas, como ejemplo puso el mercado municipal, por ello piden a los locatarios que exhorten a sus clientes a guardar la sana distancia.

