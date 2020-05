Regresarán a las aulas estudiantes del Cobao el 29 de mayo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de abril del 2020.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) informa que derivado del Acuerdo de prorroga emitido el día 30 de abril de 2020 por la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCYT), el regreso a las aulas será el 29 de mayo del año en curso.

Lo anterior, derivado de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19; el Cobao tiene como objetivo salvaguardar a la comunidad estudiantil, así como al personal docente y administrativo, por tal motivo, se da puntual cumplimiento a las medidas de prevención emitidas por el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Mientras tanto, se exhorta a la comunidad estudiantil a continuar con su formación académica a distancia, mediante las guías de estudio diseñadas para fortalecer sus conocimientos, además de las plataformas que las y los docentes han habilitado.

Se les recomienda a las y los alumnos ingresar a las ligas: http://www.tuprepaenvideos.sep.gob.mx/en/tuprepaenvideos/Bachillerato y https://www.televisioneducativa.gob.mx con el objetivo de reforzar sus conocimientos.

Finalmente, el Cobao hace un llamado a las y los estudiantes para que se queden en casa y se mantengan atentos a las indicaciones que den las autoridades sanitarias.

