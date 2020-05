Refuerzan sanitización en transporte público de Huajuapan de León

Esta actividad tiene la finalidad de disminuir los riesgos de transmisión del coronavirus.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- En el municipio de Huajuapan de León se reforzó la campaña de sanitización a las unidades del transporte público, con la finalidad de disminuir los riesgos de transmisión del coronavirus, pues en la región Mixteca suman 24 casos confirmados de Covid-19 y 3 defunciones.



Esta acción se suma a las que se han estado llevando a cabo en días pasados en espacios públicos como mercados y lugares de alta afluencia de personas, el líquido que con el que están sanitizando consiste en soluciones cloradas, que hacen que el virus se desintegre, así lo manifestó el Director de Salud Alberto Oscar Antonio Vieyra.



Mencionó que independientemente de las acciones que emprenden como autoridades, de nada servirán si no cuentan con la participación de cada persona, por ello hizo una vez más el llamado para que la gente se mantenga en sus casas y salga a menos que sea por algo necesario o urgente, además de usar obligatoriamente el cubrebocas.



Representantes de sitios de taxi, manifestaron que los trabajadores del volante han seguido las recomendaciones que han emitido las autoridades sanitarias, incluso a los chóferes se ha mencionado que deben usar el cubrebocas, tener gel antibacterial, tanto en las unidades, como en las bases de taxi.

