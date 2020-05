Oaxaca registra ya 19 muertes por Covid

-Suman 8 nuevos casos confirmados de covid, por lo que ya son 138 enfermos en la entidad

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Se registra este jueves otra muerte por coronavirus Covid 19 y Oaxaca, llega a 19 muertos por este mal.

Se trata de un masculino de 60 años de edad en el municipio de San Antonio de la Cal, quien presentaba morbilidades de hipertensión arterial, obesidad e inmunosupresión.

Así mismo suman 8 nuevos casos confirmados de covid, por lo que ya son 138 enfermos en la entidad.

Los nuevos municipios contagiados son San Pedro Molinos, Unión Hidalgo y San Pablo Etla.

Los otros pacientes reportados en las últimas 24 horas son: 1 en Tuxtepec, 1 en Juchitán, 2 más en Oaxaca de Juárez y otro en Xoxocotlán.

La cifra de sospechosos crece de 61 a 96 el día de hoy y de 784 notificaciones, 550 han sido negativas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario