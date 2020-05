No habrá día que no haya casos confirmados de covid-19, asegura la JS

-Reporta la jurisdicción que diariamente se presentan casos sospechosos en la región

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En la conferencia mañanera de este jueves, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, señaló que hasta el momento se tienen 17 casos confirmados en la región de la Cuenca del Papaloapan, y aseguró que no habrá día en lo que no haya casos nuevos de covid-19

Explicó que no hay un día en donde no haya casos sospechosos, siendo 2 casos que ingresaron este miércoles y aunque se encuentran estables, están internados y esperando que se confirmen en los próximas horas; pero además se tienen 3 muestras en el laboratorio y están a la espera del resultado, sumando 8 los que esperan que se confirmen, y aunque los médicos de los hospitales no descartan los casos, esperan el resultado del laboratorio para confírmalo clínicamente.

De los 17 casos, 5 no fue necesaria la hospitalización, sin embargo en los otros 12 por la gravedad de su sintomatología, sí requirieron hospitalización.

Hasta el momento hay 13 casos confirmados en Tuxtepec, de los cuales están distribuidos en Geo con 1, 2 en el Sureste segunda Etapa, 2 más en la Rosalía, 1 en la María Luisa, otro más en el Castillo, 1 más en las Limas y otro en la colonia Santa Cruz y uno más en la Lázaro Cárdenas.

Pidió a la población permanecer en sus hogares en esta tercera fase, debido a que la mayoría de los contagios se deben a la movilidad de estas personas, esto quiere decir que viajaron a lugares en donde ya había casos confirmados.

