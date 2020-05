Muere Óscar Chávez tras ser hospitalizado con síntomas de coronavirus

-La tarde de este jueves murió el cantautor mexicano Óscar Chávez en el hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, donde fue llevado tras presentar síntomas de coronavirus

Lo anterior fue confirmado a Excélsior por fuentes de la institución.

Chávez, quien falleció a los 85 años de edad, fue ingresado en la tarde del martes con “fiebre, dolor de cuerpo y algunas dificultades para respirar”.

