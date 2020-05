Miguel Ángel Osorio Chong dio positivo al covid-19

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer a través de su cuenta de twitter que dio positivo a la prueba del covid-19 y estará resguardado en su domicilio, atendiendo las recomendaciones médicas.

“Les informo que me tuve que realizar la prueba del covid-19, salí positivo. Atendiendo las recomendaciones médicas, estaré resguardado en mi casa”, informó en su red social.



Cabe señalar que Osorio Chong forma parte de la Comisión permanente que sesionará el día de mañana 1 de mayo, al quedar instalada y en la que se discutirá si se convoca o no a periodo extraordinario.

Es el segundo priista en contagiarse del coronavirus, el primero fue Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.

