La SSP toma control de cinco comandancias municipales de la Cuenca

-Estas comandancias son de los municipios de Loma Bonita, Jalapa de Díaz, Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán y Huautla de Jiménez.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita al municipio de Loma Bonita el Secretario de Seguridad Pública en el estado Ernesto Salcedo, informó que decidieron reinstalar las comandancias municipales de Loma Bonita, Jalapa de Díaz, Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán y Huautla de Jiménez, y con esto dar más seguridad a estos lugares.

Explicó que en el caso de Loma Bonita, nombraron a un comisionado estatal para que estuviera al frente de la policía de ese municipio, sin embargo al revisar a los elementos constataron que 35 elementos no debían de presentar el servicio de policía municipal, debido a que no contaban con su examen de control y confianza y otros más que no estaban registrados, “pero ya realizaban tareas de seguridad pública y eso no es posible”.

Agregó que por esas inconsistencias decidieron recogieron todas las armas de fuego que estaban condicionadas en la policía municipal de Loma Bonita; y solicitaron al ayuntamiento municipal que se distribuyera a los elementos en otras áreas.

Por lo tanto la Secretaría de Seguridad pública, en coordinación con la policía estatal, la guardia nacional y personal militar, mantienen el control de cinco comandancias municipales.

Esta acción la repitieron en los municipios de Jalapa de Díaz, en donde al entonces presidente Arturo García lo asesinaron el pasado 23 de diciembre del 2019; lo mismo ocurrió en los municipios de Soyaltepec y San Pedro Ixcatlán, éstos dos últimos con altos índices delictivos y en donde mantienen filtros, de igual forma en Huautla de Jiménez repitieron esta acción se reinstalaron estas cinco comandancias.

