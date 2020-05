IEEPO mantiene atención en servicios esenciales

-Pone a disposición el número celular 951 126 79 19 para orientación de la comunidad docente y ciudadanía

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de abril de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), pone a disposición el número celular 951 126 79 19 para la atención de la comunidad docente y ciudadanía que durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, requiera información sobre los trámites, servicios, programas y actividades a cargo de la dependencia.

En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, respecto a las medidas implementadas por la contingencia sanitaria en la Fase 3 de la pandemia por COVID-19, la autoridad educativa en la entidad, con apego a los protocolos establecidos para evitar contagios mantiene la atención en los servicios declarados esenciales en la emergencia.

Para ello, también se encuentra disponible el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas y vía el correo electrónico [email protected] se recibe la documentación oficial dirigida a la dependencia, a la cual se da el trámite respectivo ante las áreas correspondientes.

El Instituto recomienda consultar el portal web institucional, donde se difunde una serie de propuestas de actividades para reforzar los aprendizajes fundamentales durante el aislamiento preventivo en estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).



