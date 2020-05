Gobierno de Tuxtepec llama a extremar medidas para evitar mayor contagio de Covid-19

-Estamos obligados a modificar hábitos para evitar propagación del coronavirus: Villamil

-En la región se contabilizan 17 casos confirmados; 13 son de este municipio: Asprón

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Por responsabilidad, estamos obligados autoridades y ciudadanos de Tuxtepec a poner el ejemplo y modificar nuestros hábitos para evitar la propagación del Covid-19, afirmó el regidor de Servicios Públicos Municipales, José Humberto Villamil Azamar, durante la rueda de prensa que ofreció junto al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, en la que dieron a conocer que en esta región de la Cuenca del Papaloapan se contabilizan 17 casos de coronavirus, de estos, 13 pertenecen al municipio de Tuxtepec.

En representación del presidente municipal Fernando Bautista Dávila, Villamil Azamar hizo el llamado a los tuxtepecanos a extremar precauciones para evitar la propagación del virus, “nosotros somos el vehículo y en el momento en que pongamos un alto a la movilidad en nuestra ciudad podremos parar los contagios de esta enfermedad”.

“Hagamos una profunda reflexión del peligro que corremos, los invito a que como medida de prevención pongamos un cerco sanitario en nuestras casas, permanezcamos resguardados en nuestros hogares porque esa es la mejor arma que tenemos contra el Covid-19”.

Por su parte, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, al dar a conocer la situación que guarda la región de Tuxtepec en casos de Covid-19 informó que existen 17 confirmados, la defunción de 4 pacientes, 3 masculinos y un femenino, con una tasa de 23.5%.

Refirió que al día de hoy existen 66 personas sospechosas que se han estudiado de las cuales 40 han sido descartadas, 6 continúan en estudio y 17 están confirmados, 5 de ellos no fueron hospitalizados y se encuentran en sus casas en resguardo y bajo vigilancia epidemiológica; 12 por su gravedad fueron hospitalizados en diferentes nosocomios de los cuales continúan 4 hospitalizados, 3 estables y 1 grave con pronóstico reservado; dijo que 4 pacientes han sido dados de alta por mejoría.

Agregó que ayer ingresaron 2 nuevos pacientes sospechosos de Covid-19 y su estado de salud es estable y se está a la espera de los resultados de 8 casos por confirmar o descartar.

Indicó que la propagación del coronavirus en la región está en los municipios de Soyaltepec con 1 caso, Loma Bonita con 2, Chiltepec con 1 y Tuxtepec con 13 casos confirmados distribuidos en las comunidades de Buenos Aires el Apompo 1, Mazín Chico 2, así como en las colonias Casas Geo 1, Sureste II Etapa 2, La Rosalía 2, María Luisa 1, El Castillo 1, Infonavit Las Limas 1, Lázaro Cárdenas 1 y Santa Cruz 1.

