EU no consultó con México lista de sectores esenciales: Martha Bárcena



Con fuente El Economista

El gobierno de Estados Unidos no coordinó la determinación de sectores productivos estratégicos con México y Canadá ante la pandemia del Covid-19, sostuvo Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.

La medida se tomó “de manera unilateral”, sin consultar con México y Canadá, dijo la diplomática en un foro virtual organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Las pautas del coronavirus de la Casa Blanca, publicadas el 16 de marzo, declararon que aquellos que trabajan en una industria de infraestructura crítica, según lo definido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenían una “responsabilidad especial” de mantener sus horarios de trabajo normales.

A la fecha, el DHS reconoce 16 sectores críticos de infraestructura en manufactura, servicios de emergencia, gobierno, servicios básicos y otras áreas.

Bárcena expuso que Estados Unidos tomó esta decisión considerando razones de seguridad nacional, sin una coordinación con sus dos países vecinos.

El 19 de marzo, el DHS, a través de la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), emitió pautas adicionales y una lista de ocupaciones críticas de infraestructura para ayudar a las autoridades estatales y locales a identificar activos de infraestructura críticos, instalaciones y fuerzas de trabajo durante la crisis del Covid-19.

En ese marco, Martha Bárcena consideró que, en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hizo falta incluir un mecanismo de coordinación para casos de emergencias o pandemias.

Actualmente se están llevando consultas entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República, empresas y el gobierno de Estados Unidos para tomar medidas relacionadas con el nuevo coronavirus.

El mismo miércoles, dos senadores estadounidenses, John Cornyn y Dianne Feinstein, pidieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, presionar al gobierno mexicano para que establezca sectores esenciales de conformidad con los intereses de Estados Unidos.

“Escribimos para instar al Departamento de Estado a que se coordine con el gobierno mexicano para aclarar la definición de México de negocios esenciales para evitar interrupciones en la cadena de suministro de Estados Unidos”, exhortaron.

México cumple una función integral en la cadena de suministro de Estados Unidos y es crucial para el funcionamiento de las empresas estadounidenses esenciales, particularmente durante la pandemia del Covid-19.

“A medida que México continúa su propio cierre de actividades no esenciales para reducir la propagación del Covid-19, ha quedado claro que nuestras cadenas de suministro integradas continuarán sufriendo interrupciones a menos que el gobierno mexicano aclare su definición de negocios esenciales. Lo instamos especialmente a presionar a sus contrapartes mexicanas para que incorporen industrias que brinden componentes a los sectores de alimentos, medicina, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y de defensa”, dijeron.

Enseguida, argumentaron que la dirección consistente de México a sus fabricantes mejoraría la economía de EU, porque a las empresas estadounidenses les resultaría más fácil obtener fuentes alternativas para sus productos.

“La asociación México-Estados Unidos se basa en valores compartidos y profundos lazos económicos y culturales. Como lo demostró la ratificación del T-MEC el año pasado, nuestros países siguen comprometidos a garantizar la prosperidad económica mutua”, añadieron.

