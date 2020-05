Es momento de que la clase política y la sociedad se unan, para hacer frente a esta contingencia: El Biche

-Dijo que todos deben luchar por una causa común que es la de proteger a sus familias en contra del Coronavirus.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El coordinador Regional del Partido Nueva Alianza Elso Pérez Sánchez mejor conocido como “El Biche”, mencionó que es momento de que los políticos y la sociedad civil hagan un solo frente para combatir el COVID-19, pues indicó que es responsabilidad de todos proteger a sus familias, pero también dijo que es momento de que los Vallenses se solidaricen, para no ser parte de la estadística en esta pandemia de clase mundial.

Detalló que ante esta contingencia debe existir una causa común, que es la de protección a los seres queridos, por lo que indicó que tanto la sociedad como los políticos, deben dar la cara ante la adversidad y dijo que es en este momento que se necesita el apoyo de los que buscan un cargo público, para poder atender a la ciudadanía ante esta emergencia.

Así mismo señaló que se está coordinando con su partido para poder gestionar apoyos para las Familias Vallenses y hacerles entrega en el momento más necesario por lo que mencionó, que ha estado en constante comunicación con Bersahin López López presidente del Comité Estatal, para poder bajar estos apoyos en beneficio de los que están padeciendo esta Cuarentena y que son de escasos recursos.

Pese a la situación que vive este municipio, resaltó que fuera de los reflectores ha estado atendiendo a distintos sectores del municipio, sin embargo comentó que no sólo se debe apoyar por la ocasión sino que se debe estar constantemente en contacto con las comunidades para darles respuesta ante sus necesidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario