En Tuxtepec la cuarentena permanecerá hasta el 30 de mayo





:: Negocios no esenciales y espacios públicos deberán estar cerrados para dispersar a la población y evitar un mayor contagio de Covid-19, que hasta hoy suman ya 13 casos confirmados solo de este municipio

Tuxtepec, Oax.- Debido al índice de contagios que se están presentando en la Cuenca del Papaloapan y en particular en el municipio de Tuxtepec, el Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, informó que la cuarentena permanecerá hasta el 30 de mayo, con lo que estará vigente la Jornada de #SanaDistancia y #QuédateEnCasa, de acuerdo a las indicaciones que dio a conocer el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.



Comentó que en el municipio de Tuxtepec los casos de Covid-19 van en ascenso al presentarse hasta el cierre de este jueves 13 casos confirmados solo de este municipio, 18 en toda la región, y está catalogado como el de mayor letalidad en el estado de Oaxaca y como una zona de alta transmisión, por lo que los negocios no indispensables, así como las áreas públicas, tendrán que continuar cerradas a la población.



Abel Jiménez Gómez reconoció que seguir con esta medida significa un fuerte sacrificio, es lo más apropiado para detener y combatir el Covid-19, “es importante que los tuxtepecanos continúen obedeciendo el llamado a quedarse en casa y a evitar la movilidad ya que solo así se podrán frenar los contagios”, enfatizó el funcionario.



Recomendó seguir al pie de la letra las medidas de prevención como son lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, uso de cubrebocas, no organizar fiestas o reuniones ya sean sociales o políticas, evitar salir a la calle, cuidar a las personas vulnerables al contagio, estos es a adultos mayores, niños y aquellas personas que presenten alguna enfermedad como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, insuficiencia hepática , obesidad, respiratorias o del sistema inmunológico.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario