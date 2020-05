Disminuye intensidad de operativo sana distancia en Oaxaca

-Se puede apreciar que hay personas que no guardan la distancia en sucursales bancarias

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.-En algunas sucursales bancarias de la capital no se está respetando la sana distancia y los operativos por parte de las autoridades municipales han ido disminuyendo, así se pudo apreciar en un recorrido que se hizo en las calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Cabe mencionar que la aglomeración de personas se daba a unos metros de la entrada a la sucursal bancaria, mientras que las personas más alejadas si estaban respetando la distancia de metro y medio, además la presencia de elementos de la policía municipal o de protección civil era muy poca.

Y es que desde que se declaró la jornada nacional de sana distancia, el gobierno capitalino implementó un operativo en el que piden a la población respetar la sana distancia, principalmente en los espacios públicos y en sucursales bancarias.

