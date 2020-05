¿Cómo activar la nueva reacción en Facebook?

El Universal

La aplicación de “Facebook” anunció en días anteriores que tanto la red social como su plataforma de mensajería “Messenger” contarían con una nueva reacción llamada “Me importa”, la cual se presenta como un emoji abrazando un corazón en Facebook y en Messenger un corazón morado.

Muchos internautas han circulado diversas publicaciones que señalan cómo obtener la reacción, como copiar y pegar textos con palabras positivas, ya que al compartir estas se activaría el nuevo emoji de “Me importa”, sin embargo esto es falso.

No se necesita nada para activarlo, solamente tener paciencia y esperar a que la aplicación se actualice, dado a que la reacción del emoji sonriente abrazando un corazón llegará a tu perfil.

De acuerdo con Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook, la nueva reacción estará llegando a todo el mundo para “mostrar amor y apoyo extra”, solo será cuestión de tiempo. Recordemos que ésta fue la misma forma en la que llegaron las reacciones anteriores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario