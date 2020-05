Asegura Fiscalía armamento y drogas en Tuxtepec

-El operativo se hizo durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca por medio de un comunicado, informó que se logró asegurar un importante arsenal y drogas, mediante un operativo que se realizó entre la noche del 29 y madrugada del 30 de abril, en inmediaciones del fraccionamiento “Hacienda Real”.

En este operativo se contó con el apoyo de la Guardia Nacional y se logró asegurar tres vehículos, armas de fuego cortas y largas, varios cartuchos utilizables, radios de comunicación, equiopo táctico y drogas.

Además se decomisó droga sintética conocida como cristal, varios teléfonos celulares, una computadora portatil y documentos, la fiscalía calificó como un golpe contundente a la delincuencia en la cuenca del papaloapan, pues uno de sus objetivos es inhibir y hacer frente al flagelo de la criminalidad en el estado y desarticular células delincuenciales, principalmente en la región de la cuenca del papaloapan.

