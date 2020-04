Ya son 10 asentamientos de Tuxtepec, que presentan casos confirmados

-Ya hay casos en la Lázaro Cárdenas y en la Colonia Santa Cruz

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En la conferencia matutina, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón señaló que se tienen ya 16 casos confirmados, de los cuales 12 están concentrados en Tuxtepec, además de 5 casos sospechosos; sin embargo ya son más 10 los asentamientos que presentan casos.

Hasta este martes había 11 casos distribuidos en 7 colonias y agencias del municipio, pero ya son 12 los casos confirmados en 10 asentamientos y son que son Buenos Aires el Apompo, 2 en Macin Chico, uno más en Casas Geo, en el Sureste segunda etapa hay 2 casos, 1 más en la colonia La Rosalía, otro en la María Luisa, 1 en el Castillo, otro más en las Limas; sin embargo ya se aumentaron 2 colonias más y son la Lázaro Cárdenas y la Santa Cruz.

El paciente de la Lázaro Cárdenas fue confirmado este miércoles sin embargo está recibiendo atención medica en el estado de Veracruz, y a decir del Jefe Jurisdiccional se reporta como grave.

Agregó que de estos 16 casos, 11 son masculinos y 4 mujeres y actualmente, por lo tanto pidió a la población continuar en sus hogares y tomando en cuenta las medidas de seguridad necesarias como son el uso del cubrebocas, evitar salir y en caso de hacerlo respetar la sana distancia y el uso del gel.

