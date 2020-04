Vendedores de muebles de Oaxaca piden apoyo por parte del gobierno

-Aseguran que no tienen ingresos para mantener a sus familias

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El frente en defensa de la gestoría social, se manifestó para pedir el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales que los apoyen durante esta contingencia sanitaria, ya que los agremiados son personas que van al día con sus ingresos, así lo mannifestó el Secretario General de la Organización José Francisco Jiménez Gutiérrez.

Los productos que venden estas personas van desde elotes, alimentos, hasta muebles de madera, por ello piden a las autoridades que los apoyen durante estos días de contingencia, ya que no pueden salir a vender sus artículos.

Los manifestantes no especificaron un monto de dinero como apoyo, sin embargo dijeron aceptar cualquier tipo de ayuda que les puedan dar las autoridades, ya sea en especie o en efectivo, porque mencionaron que son ellos quienes les están pidiendo que no se instalen para comercializar sus productos.

Jiménez Gutiérrez dijo que a diferencia de algunas empresas y de los empleados del gobierno, ellos no cuentan con ingreso fijo que les permita mantener a sus familias durante la contingencia, por ello reiteraron el llamado a las autoridades para que los apoyen.

En cuanto a los apoyos que han anunciado tanto el gobierno federal como el estatal, los manifestantes dijeron que hasta el momento no los han tomado en cuenta, asimismo dijo que este tipo de apoyos son créditos y ellos no quieren un préstamo, sino un apoyo económico, porque un financiamiento tendrían que pagarlo.

