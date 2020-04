Tuxtepecanos realizan video musical para concientizar sobre el coronavirus

David Higareda



Tuxtepec, Oaxaca.- Talentos tuxtepecanos se unieron para realizar un video musical para hacer conciencia sobre el coronavirus, “Estado de Cuarentena” es el título de esta producción que fue lanzada hace algunos días en redes sociales.

El rapero tuxtepecano Dicoy y May Andrade, ex participante de “Oye mi Canto” son las voces que le dieron vida a esta canción, y detrás de ellos varios talentos en la producción entre los que destacan: Erber Ferrer (producción audiovisual) y Frank Andrade (producción musical).

En las redes sociales de Dicoy comentó, que la canción fue hecha con el objetivo de hacer conciencia en las personas y que sepan la realidad del COVID-19, para que no se lo tomen a juego.

En el video podemos observar cifras de los casos positivos de Coronavirus en México y en el mundo, e imágenes impactantes de lo que esta pasando en otros países donde ha habido varios fallecidos.

Al final del videoclip se puede ver pequeños videos de figuras públicas, doctores, enfermeras, niños y tuxtepecanos, haciendo la invitación a que se queden en casa.

El video lo puedes ver en el siguiente link:

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario