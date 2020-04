Taxistas de Etla vandalizan patrullas de la policía vial de Oaxaca

-Protestaron por la implementación de operativos para reducir pasaje

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Taxistas del valle de Etla en la región de los valles centrales, vandalizaron dos unidades de la policía vial, esto luego de que se implementó un operativo para pedir la disminución de pasajeros por unidad, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

En una primera instancia los taxistas bloquearon el crucero de hacienda blanca, como medida de protesta por este operativo y es que los trabajadores del volante mencionaron que al disminuirles el pasaje, serán menos sus ingresos para sus familias.

Las unidades vandalizadas fueron dos patrullas y una motopatrulla, en imágenes que circulan en las redes sociales se aprecia que les rompieron el parabrisas y el medallón, también las voltearon, esto provocó que llegara el Director de la corporación David Antonio Jiménez para entablar un diálogo con los inconformes, luego de unos minutos los taxistas se retiraron del lugar.

De manera extraoficial se dice que los taxistas que provocaron estos desmanes son afiliados a la CTM y a la CATEM, sin embargo hasta el momento ambas corporaciones no se han pronunciado para confirmar o desmentir dichos rumores.

