Sepultan a sospechoso de covid19 en Chiltepec, sería el quinto en la cuenca

Familiares manifiestan su inconformidad porque aseguran que no falleció de covid.

Elementos de la Guardia Nacional acompañaron al féretro

Tuxtepec, Oax.- Una persona del sexo masculino que falleció este día en el hospital del IMSS en Tuxtepec, originario del municipio de Chiltepec, fue sepultado la noche de este miércoles en la cabecera municipal de Chiltepec con estrictas medidas de seguridad en las que participaron elementos de la Guardia Nacional.

El hecho provocó alarma en la población chiltepecana, un municipio pequeño muy cercano a Tuxtepec, quienes se guardaron en sus viviendas, ante el temor de lo que ocurria en sus calles.

El fallecido es un varón de tercera edad, que de acuerdo con la información recabada padecía de diabetes y falleció este día en el IMSS de Tuxtepec como sospechoso de covid, sin que aún tuvieran los resultados de la prueba pero se le dió el tratamiento de sepultura inmediata.

La familia del fallecido ha expresado en diversas redes sociales su molestia porque aseguran que no falleció de esa enfermedad, e incluso han llamado teatro al operativo montado para su sepelio.

Hasta el momento las autoridades sanitarias no se han pronunciado respecto a este caso que podría ser el quinto fallecido en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Hay que recordar que el viernes pasado falleció una mujer originaria de Buenos Aires el Apompo, municipio de Tuxtepec, quien también era sospechosa y fue tratada de la misma manera. Dos días después el gobierno confirmó que había fallecido de covid.

Imagen del panteón de Chiltepec donde se aprecian carros de la Guardia Nacional





Familiares expresan su malestar en las redes sociales.

