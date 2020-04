Rechaza Sección 22 nombramiento de Díaz Escárraga como delegado de Segob en Oaxaca

Exigen a titular de la Segob que se castigue a Díaz Escárraga por represión contra movimiento magisterial de 2006.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Sección 22 por medio de un comunicado, rechaza el nombramiento de Heliodoro Díaz Escárraga como Delegado de la Secretaría de Gobierno en el estado de Oaxaca, debido a su participación en contra del movimiento magisterial que se realizó en el año 2006.

El documento manifiesta que Díaz Escárraga no representa al pueblo de Oaxaca, ya que sus manos están manchadas con la sangre de sus compañeros caídos durante los actos de represión que se dieron en ese año, cuando el hoy delegado de la Segob en Oaxaca era Secretario General de Gobierno.

El magisterio menciona que este nombramiento que se dio, representa una ofensa para el pueblo de Oaxaca y por ello se manifiestan en contra de esta decisión, que sólo es para alimentar y cobijar a esta persona, que a decir de la sección 22, es repudiado por todos los sectores sociales.

Por tal motivo la Sección 22 exige a la Secretaría de Gobernación que se castigue a Heliodoro Díaz Escárraga y a los demás funcionarios que participaron en la represión del año 2006, el documento finaliza diciendo que no permitirán que se sigan escribiendo historias de corrupción, impunidad y asesinatos en contra de quienes levantan la voz como una justa protesta social.

Cabe mencionar que Díaz Escárraga se desempeñó como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) desde el 15 de septiembre de 2017.

