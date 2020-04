Realizará CCO serie de cuentacuentos para celebrar el Día del Niño y la Niña

-Para contribuir a la Jornada de Sana Distancia, la Casa de la Cultura Oaxaqueña acercará los cuentacuentos a niños y niñas a través de una transmisión en vivo este 30 de abril

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de abril de 2020. En el marco del Día del Niño y la Niña, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, a través de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, realizará la actividad denominada “Adormi-lados”, encaminada a promover la lectura en este sector mediante cuentacuentos.

Esta actividad se transmitirá en vivo este jueves 30 de abril, a partir de las 20:00 horas, a través de la página de Facebook de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Al respecto, la titular de la Seculta, Karla Villacaña Quevedo, destacó que esta acción forma parte del contenido cultural que se ha programado para que toda la familia pueda disfrutarlo desde la comodidad de su casa durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

“Adormi-lados ofrecerá una opción literaria y de entretenimiento a las niñas y niños y sus familias que se encuentran en aislamiento a causa de la pandemia del COVID-19”, enfatizó la titular de la Seculta.

Por su parte, el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Emilio de Leo Blanco, expuso que incentivar la lectura en las niñas y los niños, es lograr que echen a volar su imaginación.

“Debemos buscar como promotores del arte y la cultura, la fórmula para atraer a ese público y motivar su imaginación a través del cuento”, dijo.

Cabe destacar que la actividad “Adormi-lados” estará a cargo de Charlie A. Secas destacado cuentacuentos oaxaqueño.

