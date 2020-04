Pide Congreso aplicar nuevas sanciones contra agresores de profesionales de la salud

-Investigar y sancionar la agresión contra médico y enfermeras, pide el diputado Horacio Sosa.

-Sanción de seis años entró en vigor el 18 de abril en la entidad, informa legisladora la Elisa Zepeda.

-Respeto y garantías de seguridad a médicos y enfermeras, solicita el diputado Emilio Joaquín García.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de abril de 2020.- El Congreso del Estado solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), investigar a fondo las agresiones cometidas contra profesionales de la salud, reportadas en los últimos días en diversas regiones de la entidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa, pidió a la FGEO, investigar y sancionar el ataque más crítico, ocurrido contra un médico de Tezoatlán, quien a través de sus redes sociales denunció agresiones verbales y físicas por parte de una mujer que pensó que estaba infectado con el virus COVID-19.

El pasado jueves, en la región Mixteca, en el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, un médico particular fue atacado con cloro por parte de una paciente. Ese mismo día, en la región del Istmo, en la ciudad de Juchitán, una persona arrojó un huevo al vehículo de un médico que labora en una clínica privada de esa ciudad

“Es importante que la Fiscalía del Estado haga valer la Ley y refrende el compromiso por la seguridad del personal del área de la salud que se encuentran en la lucha contra el COVID-19”, señaló Horacio Sosa.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Elisa Zepeda Lagunas, se sumó al llamado para pedir al titular de la Fgeo, celeridad en el asunto. Además, pidió aplicar la nueva normatividad, recién aprobada por el Poder Legislativo.

Recordó que el 15 de abril, la Diputación Local, aprobó modificaciones al Código Penal de la entidad, para castigar con seis años de cárcel, a quien cometa agresiones y actos de discriminación contra personal que labora en el Sistema Estatal de Salud y los profesionistas que laboran en servicios públicos y privados salud.

Esta disposición fue publicada por el Ejecutivo estatal, en el Periódico Oficial del Estado, el día 17 de abril, entrando en vigor el día posterior.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura, Emilio Joaquín García Aguilar, llamó a la población en general, a respetar el trabajo de los médicos, enfermeras y especialistas, ya que el Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, requiere de los profesionales de la salud.

Asimismo, llamó a los municipios de Oaxaca, a sumar esfuerzos en materia de seguridad, para garantizar la integridad física de los y las trabajadoras de los servicios de salud públicos y privados, que arriesgan su propia vida para atender a la población oaxaqueña.

Comentarios

