Oficial: Carlos Salcido, nuevo presidente de la Liga de Balompié Mexicano

Luego de que el pasado 25 de abril el Atlético Ensenada se adelantó y confirmó que Carlos Salcido sería el mandamás de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), este día se hizo oficial el nombramiento del exseleccionado nacional como mandatario del nuevo proyecto de futbol en México.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la LBM confirmó que el exjugador tomará las riendas de la competencia.

“La Asociación Nacional de Balompié (ANBM) informa que el señor Carlos Arnoldo Salcido Flores, ha sido elegido Presidente de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), para iniciar funciones oficiales a partir del próximo 15 de mayo de 2020.

“En el periodo que transcurra hasta el día de su incorporación absoluta, el señor Salcido realizará trabajos privados con todas las áreas de la LBM para certificar su funcionamiento y buscar las mejores prácticas de operación, así como con los equipos autorizados y en proceso de registro, para supervisar sus avances, necesidades y proyectos”, señala el mensaje.

