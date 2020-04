Multas de hasta 26 mil pesos para quienes no acaten medidas de la SEMOVI: SubSecretario

-Pide denunciar a unidades que aumenten la tarifa que fijó la dependencia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El SubSecretario de la SEMOVI Alejandro Villanueva López, informó que la multa para los transportistas que no acaten las medidas tomadas por la dependencia, será de hasta 300 unidades UMA, es decir alrededor de 26 mil pesos.

Agregó que la decisión de disminuir la capacidad del transporte público al 50 por ciento, es para disminuir el riesgo de contagio por Covid-19, por ello a las unidades del servicio de taxi se les ha reducido el número a dos pasajeros, lo cual no ha sido bien tomado por quienes dan el servicio colectivo.

El funcionario de la SEMOVI aclaró que la dependencia fija el precio de acuerdo a la distancia del punto de origen al destino, incluyendo los viajes especiales, sin embargo algunas unidades dividen esta tarifa en el número de pasajeros, es decir que si el viaje especial sale en cien pesos y se suben 4 pasajeros, cada uno paga 25 pesos, en el caso de que sean dos, cada uno debería pagar 50 pesos.

Por ello Villanueva López dijo que no se trata de que haya un aumento en la tarifa que cobran esas unidades, sino que la están ajustando al número de pasajeros que ahora están transportando.

No obstante dijo que si algún chofer les quiere cobrar más de lo que marcala tarifa, lo pueden hacer al 951 466 2222, incluso pidió tomar el número de la unidad para poder proceder en contra de quienes cometan este tipo de acciones.

En cuanto al horario de servicio del transporte público, el SubSecretario dijo que los taxis locales podrán trabajar las 24 horas, en cambio los taxis de municipios conurbados a la capital podrán ingresar a la ciudad hasta las siete de la noche, en cuanto al servicio urbano, el horario será de seis de la mañana a siete de la noche, salvo aquellos que pasan por hospitales, esas rutas trabajarán hasta las diez de la noche.

