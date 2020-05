El 61% de las defunciones por COVID-19, corresponde al sexo masculino: SSO

-Se contabilizan 18 defunciones y 130 positivos del nuevo coronavirus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de abril de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron sobre la muerte de una persona por COVID-19, con lo que hasta este miércoles 29 de abril suman 18 personas fallecidas por esta enfermedad.

Con la representación del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla; el subsecretario general, Juan Carlos Márquez Heine, señaló que se trata de una persona del sexo masculino, de 69 años de edad, de la región del Istmo de Tehuantepec, quien cursaba un diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal, lo cual complicó la patología vírica.

Detalló que las víctimas fatales por el nuevo coronavirus, afectan en gran medida a los hombres en comparación con las mujeres, ya que de acuerdo con las cifras, el 61% del total de muertes son los varones, con 11 casos.

Indicó que este miércoles se notificaron nueve casos nuevos de COVID-19 en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; de esta manera, se tiene un acumulado en la entidad de 130 pacientes contagiados, de los cuales 79 se han recuperado del padecimiento y 33 cursan actualmente la enfermedad.

Precisó que de los nueve casos que se agregaron este día, cinco corresponde a Valles Centrales, dos al Istmo de Tehuantepec, uno a Tuxtepec e igual número en la Mixteca; quienes están siendo monitoreados por el personal del sector Salud, realizando los lineamientos y protocolos indicados por la institución.

Márquez Heine enfatizó que de los 130 positivos, 56 pacientes (43%) han requerido hospitalización y 74 personas (57%) se encuentran en aislamiento domiciliario.

Asimismo, se han examinado un total de 750 pruebas, de las cuales se han descartado a 539 personas al resultar negativas a la infección respiratoria; y se tiene un registro de 81 casos sospechosos en espera de resultados.

El funcionario agradeció el apoyo de todo el personal de salud, principalmente aplaudió la labor del equipo médico que conforma el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), quien están diariamente velando por los pacientes que se encuentran en estado de salud grave, a causa de la pandemia.

Finalmente exhortó a las y los oaxaqueños a continuar resguardados en sus hogares, para lograr disminuir el impacto de la pandemia en las ocho regiones del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario