Designan a Heliodoro Díaz como nuevo delegado de la SEGOB en Oaxaca

Hasta este fin de semana se desempeñaba como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Pero cuenta con una amplia trayectoria gubernamental, política, administrativa y legislativa, tanto a nivel federal como estatal.

Su trayectoria política la inició desde la época del entonces gobernador Pedro Vásquez Colmenares y en Oaxaca ha sido diputado local y diputado federal; en este último caso, fue presidente de la Mesa Directiva en la LIX Legislatura.

A nivel federal se desempeñó como delegado de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el Estado de México, Morelos e Hidalgo, de 1987 a 1999. También coordinador de la región sur-sureste de México para el Infonavit.

En su carrera política, destaca como presidente del PRI en Oaxaca, en el periodo de 2006 a 2007.

Será a través de la Segob, que preside Olga Sánchez Cordero, como se oficialice su cargo en breve.

