Continúa operativo de exhorto para cerrar negocios con actividades no esenciales en Tuxtepec

– El riesgo y la amenaza del Covid-19 son reales y los contagios aumentan cada día en el municipio

Tuxtepec, Oaxaca.- El riesgo y la amenaza del Covid-19 son reales, los contagios aumentan cada día, por lo que el Gobierno Municipal de Tuxtepec hace un llamado a los tuxtepecanos y en este caso al sector comercial para

protegerse y proteger a sus familias, afirmó el Director de Comercio del Ayuntamiento de Tuxtepec, Jimmy Davis Santos.

Dijo que es necesario que la ciudadanía y los comerciantes tomen conciencia del peligro que representa para la salud de todos los tuxtepecanos el contagio de Covid-19, por eso la insistencia del Gobierno Municipal para que la población acate las medidas de prevención dictadas por la Secretaría de Salud, así como el decreto emitido el 3 de abril por el Gobernador del Estado de Oaxaca en el que se instruye el cierre de negocios no esenciales como medida para evitar el contagio del coronavirus.

Comentó que el Covid-19 es tan real que el Ayuntamiento ha impulsado todas las acciones a su alcance para mitigar el número de contagios, como el cierre de los comercios no esenciales y de los espacios públicos, con el propósito de reducir la movilidad en las calles, pero necesita el apoyo de la población, ya que la responsabilidad de cada persona determinará las consecuencias en su salud y en la de su familia, así como en la economía del municipio.

Explicó que en una primera fase se enviaron exhortos a los comerciantes para que cerraran sus negocios, sin embargo, se encontraron con algunos que se resistían a bajar las cortinas pese a ser un decreto del Gobierno del Estado que el Gobierno Municipal acató para salvaguardar la salud de las familias tuxtepecanas; en una segunda fase se desplegó un operativo apoyados por fuerzas de seguridad de los 3 órdenes de gobierno en la zona comercial del centro de la ciudad para que bajaran sus cortinas aquellos que no lo había hecho y a los que no acataron la instrucción fue necesario suspenderles temporalmente sus actividades.

Este operativo continúa en el centro y en las colonias de Tuxtepec, a fin de contribuir a bajar el índice de contagios que en los últimos días se ha disparado en el municipio que al corte del miércoles contaba con 16 casos confirmados distribuidos en el fraccionamiento Casas Geo, Sureste II Etapa, las colonias La Rosalía, María Luisa, El Castillo, Infonavit Benito Juárez, Santa Cruz, Lázaro Cárdenas, así como en las comunidades de Buenos Aires el Apompo y Mazín Chico y lo más lamentable es que ya se dieron 4 defunciones, expuso el funcionario municipal.

