Ante negativa de comerciantes de Tuxtepec en cerrar, vuelven a hacer operativos

-Lo que buscan es que no haya más personas en las calles

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace una semana que se realizó el operativo para pedirle a los comerciantes establecidos que no son indispensables que bajaran sus cortinas, algunos han buscado diversas opciones para continuar trabajando, situación por la cual siguen los operativos para que esos comercios no indispensables ya no abran.

A decir de las autoridades, estos operativos los van a realizar las veces que sean necesarias con el apoyo de los elementos de la policía municipal, y con esto impedir que haya circulación de personas, ya que lo que se busca es que todos los comercios cierren.

Con estos operativos se pretende que todos los comercios bajen sus cortinas, ya que en algunos establecimientos las cortinas están a la mitad, en otros más hay anuncios en donde se señala que pueden tocar y hacer sus compras, o bien en otros establecimientos sin ninguna medida tienen abierto, lo que ha provocado que las personas sigan acudiendo a realizar sus compras de manera normal.

El cerrar el comercio que no es indispensable fue una medida que decidieron implementar debido a los casos que se tienen conformados en la región y sobre todo en Tuxtepec, en donde además ya se han presentado 4 defunciones.

