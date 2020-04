Ambulantes replantearán a Dávila seguir vendiendo

-A una semana, los vendedores están desesperados porque viven al día

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A una semana que los ambulantes del municipio aceptaron retirarse de las calles, a petición de la autoridad municipal, éstos están buscando replantearle al Presidente municipal Fernando Bautista Dávila, que los dejen trabajar, debido a que aseguró que no tienen otros ingresos.

El líder de los ambulantes Gabino Tomás Miguel, señaló que ya hay muchos trabajadores preocupados por esta situación, y por lo tanto le van a dar la opción al Presidente para que los deje trabajar como en otros lugares, en donde los vendedores salen a vender 2 o 3 veces a la semana.

Comentó que muchos ambulantes viven al día por lo tanto el no poder vender no tienen ingresos para ir viviendo, y están a la espera de que los apoyen con despensas, ya que después de los acuerdos pactados se solicito a la autoridad municipal 2 despensas por semana, además de créditos, por lo tanto esperarán que pronto lleguen estos apoyos.

Cabe hacer mención que el pasado miércoles por la noche, el Presidente anunció el retiro de los ambulantes para evitar más contagios, así como el cierre de los comercios no indispensables, lo que provocó la molestia de los vendedores, y que a su vez bloquearán para lograr algunos beneficios como fueron las despensas, los créditos y que los ambulantes que venden productos perecederos sigan ofreciéndolos.

