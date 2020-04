SEDAPA y ayuntamiento de Tuxtepec, ponen en marcha campaña de sanitización

-Se realizará en los municipios con casos positivos de Covid-19 y Tuxtepec es el municipio número 10 en dónde se lleva a cabo

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se puso en marcha una campaña de sanitización en espacios públicos, esto gracias al apoyo que brindaron productores y concecionarios de tractores, así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura Gabriel Cué Navarro.

Agregó que Tuxtepec es el municipio en dónde se arrancó este programa que instruyó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, mismo que se aplicará para mitigar el contagio del Covid-19, asimismo indicó que el líquido que van a dispersar contiene los mismos elementos que el gel antibacterial.

Cué Navarro mencionó que este líquido no afecta la salud de las personas, por ello pidió a la población que cuando vea que pasan sanitizando, dejen que les caiga producto en sus ropas para que así se mate al virus y así disminuir el riesgo de contagiar a más personas, y es que esta actividad se realizará también en los lugares dónde se aglomera la gente.

Esta actividad se llevará a cabo en los municipios que tienen casos positivos de Covid-19, fue el pasado domingo que se inició con esta actividad en el municipio de Santa Lucía del Camino en la región de los valles centrales y con Tuxtepec van diez municipios en dónde están estas brigadas de sanitización.

