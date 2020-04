Realiza IEEPO pago de nómina por cheque con apego a protocolos sanitarios

–Por decisión personal y por cumplimiento de auditoría, trabajadores cobran a través de esta modalidad, para lo cual se siguen de manera estricta los protocolos sanitarios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de abril de 2020.- En cumplimiento a los derechos laborales, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inició este martes la entrega de cheques, correspondientes a la quincena ocho del 2020, a las y los trabajadores de la educación que aún cobran por esta vía y para lo cual se estableció un riguroso protocolo con el fin de evitar concentraciones masivas ante la contingencia por el Covid-19.

Conforme a la normatividad emitida por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a las indicaciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, en la pagaduría ubicada en San Felipe del Agua, personal de Protección Civil y Emergencia Escolar, con el apoyo de una brigada de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (SSPO), a través de la Policía Vial Estatal, desde temprana hora organizaron a las personas que son atendidas con base a una calendarización por la letra inicial de su apellido en orden alfabético.

De esta manera, con eficiencia, responsabilidad y el compromiso del magisterio, se protege la seguridad y la salud de docentes y personal administrativo que acuden a realizar el trámite, mismo que en las diferentes pagadurías de las otras regiones de la entidad se lleva a cabo respetando similares protocolos sanitarios.

En Oaxaca, la modalidad de pago la decide el trabajador por motivos personales, no el IEEPO; además, en el caso de quienes se encuentran en esta particularidad de cobro vía cheque sin que haya sido una decisión propia, se debe a temas de auditoría instruidos por instancias federales como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), que el Instituto debe cumplir y en el cual se ha logrado avanzar para transparentar los recursos financieros, humanos y patrimoniales.

Al respecto, el director administrativo del IEEPO, Manuel Enrique Márquez Zamora explicó que las auditorías son aplicadas por estas instancias federales con la finalidad de corroborar que el personal se encuentra laborando correctamente en los centros de trabajo y en beneficio de la educación de la niñez y adolescencia de Oaxaca. De esta forma, se garantiza que los trabajadores no estén desubicados o autoubicados en otra escuela que no les fue asignada, o centro de servicio irregular.

Una vez que la persona comprueba su correcta ubicación con la documentación requerida por la auditoría, pueden cobrar y si así lo decide, cambiar a la modalidad de tarjeta bancaria, expuso el servidor público quien resaltó que por la contingencia sanitaria, un grupo minoritario de docentes y administrativos quedó en proceso de auditoría y siguen recibiendo su pago por cheque, con las medidas indicadas para el cobro seguro.

También, quienes son de nuevo ingreso, por normatividad del FONE, reciben los primeros pagos en cheque hasta que ellos solicitan de manera personal el depósito a cuenta bancaria de nómina.

Por su parte, profesores y personal administrativo que acudieron a realizar el trámite consideraron adecuadas las medidas de organización e higiene implementadas por el IEEPO, para cuidar la seguridad, la salud de las y los trabajadores y de la sociedad en general.

A su vez, el responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO, José de Jesús Núñez Grijalva mencionó que como parte del operativo implementado se habilitó el acceso por la parte del estacionamiento del complejo administrativo, se entregaron cubrebocas, se les facilitó el lavado de manos y proporcionó gel antibacterial; así mismo, se realizó el acompañamiento para mantener el orden en las filas con la debida sana distancia.

En la pagaduría de San Felipe del Agua, la entrega de cheques conforme al calendario organizado en orden alfabético, comenzó este martes 28 de abril con la inicial del apellido paterno de la A a la G; el miércoles 29 se atenderá el bloque de la H a la O y el 30 de abril de la P a la Z.

Para evitar aglomeraciones en los bancos, el IEEPO recomienda a las y los trabajadores de la educación, programarse y acudir en horarios atípicos o cuando exista poco flujo de personas y con ello cuidar su salud.

