Protestan taxistas de Huitzo por restricciones de servicio

Oaxaca, Oax. Un grupo de taxistas foráneos de San Pablo Huitzo y Francisco Telixtlahuaca bloquearon el acceso de vehículos en el crucero de esta población como protesta a las nuevas disposiciones que restringe la prestación del servicio a dos pasajeros.

Los trabajadores del volante se inconformaron luego de la entrada en vigor del decreto del gobierno del estado en materia de transporte público, para enfrentar la fase 3 del Covid 19.

Dijeron que al transportar únicamente a dos personas su economía se ve gravemente afectada, y por otro lado, las urban en la zona gozan de sobrecupo prestando el servicio hasta a 25 personas, sin que reciban algún tipo de apercibimiento o sanción.

Por el bloqueo de la circulación, decenas de unidades de motor se quedaron varadas provocando la molestia de la ciudadanía en la zona.

Los inconformes exigieron la intervención de funcionarios de la Secretaría de Movilidad para modificar esa disposición oficial, ya que de lo contrario amagaron con aumentar el pasaje afectando a la ciudadanía.

Advirtieron que continuarán con el bloqueo hasta no obtener solución a sus demandas.

