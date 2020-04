Por instrucción del gobernador AMH se sanitiza la Central de Abasto

-Se entregaron más de 500 caretas y 15 mil cubrebocas a locatarios y compradores, continuarán realizándose más entregas de estos utensilios en próximos días



-Personal de los SSO, SSPO, CEPCO y de la Secretaría de Economía, participaron en estas acciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de abril de 2020.- Por instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, este martes iniciaron las tareas de limpieza, desinfección y entrega de caretas protectoras y cubrebocas en la Central de Abasto, como parte de las acciones preventivas para evitar la propagación del COVID-19.



En este lugar -considerado el centro comercial más grande del estado- personal de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) y de la Secretaría de Economía, encabezaron estas acciones para la mitigación de contagios por el coronavirus, entregando más de 500 caretas y 15 mil cubrebocas a locatarios de este espacio.



“Este es el principal espacio de comercio en Oaxaca y para garantizar su correcto funcionamiento durante la pandemia, junto a locatarias, locatarios y comerciantes, iniciamos los trabajos de sanitización. Además, les entregamos equipo de limpieza y protección”, señaló el Mandatario Estatal.



Al ser calificada como una zona de alto riesgo de contagios por la cantidad de personas que se concentran en el mercado, personal de dichas dependencias recorrieron este lugar para hacer entrega también de alcohol en gel, cubrebocas y equipo de limpieza, además de exhortar a las personas para que apliquen las medidas básicas de prevención como el lavado de manos, el estornudo con la parte interna del codo y la sana distancia.



De igual forma, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos participaron en las tareas de sanitización y limpieza de zonas estratégicas de este lugar, así como en lugares aledaños como las riberas del Río Atoyac, a fin de que los comerciantes y compradores puedan realizar sus actividades siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para esta pandemia.



En estos trabajos participaron también las y los comerciantes, quienes agradecieron al Gobierno del Estado la implementación de estas medidas que contribuirán a evitar los riesgos de contagios por el coronavirus. Acciones de prevención que se suman a los realizados desde el pasado mes de febrero en este sitio.



Cabe mencionar que la entrega de caretas protectoras, continuará durante ésta y la próxima semana, para contribuir en la disminución de la propagación del COVID-19, en espacios considerados como prioritarios en la distribución de alimentos.

