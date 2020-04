Personal del IMSS de Tuxtepec, exigen insumos para trabajar

-Al no contar con equipo, ellos están comprando el suyo

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace unos días, personal de salud del hospital general de Zona 3 del IMSS de Tuxtepec, están exigiendo insumos para trabajar, debido a que ya han atendido varios pacientes de covid-19 y dos más siguen internados, poniendo en riesgo su vida.

Personal, que por miedo a represalias omitieron sus nombres, informaron que saben que el director Erick Trujillo tiene material para el personal, sin embargo se niega a entregárselos con el pretexto de que no es suficiente, por lo tanto es el mismo personal que está optando por comprar su equipo.

Agregaron que este lunes por la tarde tuvieron una reunión con la dirigencia sindical y representantes de la clínica, para exigir principalmente batas impermeables, caretas, guantes y cubrebocas N95, que son los que se deben de utilizar para quienes estén en contacto con personas contagiadas de covid-19, sin embargo la respuesta fue nula.

Por lo tanto hicieron un llamado para que los apoyen y puedan trabajar con las mejores condiciones, sin poner en riesgo su vida y la de su familia.

Así mismo, informaron que han mandado a cuarentena a un doctor y unas enfermeras debido a que tuvieron contacto con uno de los pacientes que falleció el fin de semana, sin la protección necesaria.

