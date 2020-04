CEPCO y gobierno de Zaachila sanitizan espacios públicos

-Se está haciendo el mismo operativo en las ocho regiones de Oaxaca

Mario Romero

Zaachila, Oaxaca.- El Jefe de la Unidad de Respuesta de la Coordinación Estatal de Protección Civil César Alberto Narvaez Jarquín, dio a conocer que en el municipio de la Villa de Zaachila, se dio inicio a una campaña de sanitización en espacios públicos, para mitigar la dispersión del coronavirus.

Indicó que en el mercado municipal se entregó gel antibacterial y cubrebocas a los locatarios y a las personas que acudían a realizar sus compras, además les pedían que adoptaran las medidas de prevención e higiene para evitar que haya más contagios de esta enfermedad, que hasta el momento suman 117 en todo el estado.

Debido a que en México se declaró la fase 3 de la contingencia, Narvaez Jarquín reiteró el llamado a la ciudadanía de respetar las indicaciones de prevención e higiene que han emitido las autoridades, para que no se presente el mismo escenario que se ha visto en países como España, Italia y Estados Unidos.

Mencionó que en la medida en que la población adopte estas medidas, el número de contagios no causará que los servicios de salud del país y de Oaxaca colapsen, lo cual sería muy grave, asimismo dijo que esta acción se está realizando en las ocho regiones de la entidad.

En cuanto al abasto de insumos, informó que cuentan con el abasto suficiente para atender la pandemia en la entidad, tambián agradeció el respaldo que han tenido de los municipios conurbados a la capital, para realizar estas labores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario