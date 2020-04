Autoridades reiteran que no permitirán que negocios no indispensables, abran

-Aseguró que no quieren perjudicar a nadie, pero lo que quieren es evitar que haya circulación de personas en el centro

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que algunos empresarios de Tuxtepec, dedicados al ramo de la ferretería, enviaron un oficio al Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, para solicitarle que los dejen trabajar, cuestionado sobre este asunto el Edil aseguró que no se van apegar a caprichos y por lo tanto no van a permitir que comercios no indispensables abran.

Aseguró que están apegados al decreto que emitió el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, por lo tanto lo van a aplicar con mucha responsabilidad, y puntualizó que no permitirán que otros comercios y vendedores ambulantes trabajen, ya que con esto se evitará la circulación de los ciudadanos en el centro.

“el propósito del gobierno no es afectar a nadie, no tenemos detalle con ningún empresario, lo contrario lo que más interesa es activar la economía pero debemos de esperar los tiempos necesarios, por el bienestar de todos y la salud de todos, hagamos ese esfuerzo responsable, para cuidar a los demás”, aseveró.

Dijo que entiende a los comerciantes ya que deben de pagar la renta y la nómina, sin embargo reiteró que es importante que no abran para que la gente no circule en el centro de la ciudad y con esto que los casos sigan aumentando.

Cabe hacer mención que este decreto para el cierre de los comercios no indispensables se dio a conocer en el mes de marzo, sin embargo no se había tomado en cuenta, y fue hasta la semana pasada que ante el aumento de casos en la región y sobre todo en Tuxtepec, se decidió hacer un operativo para pedir a los ambulantes ya no instalarse, pero también a los comerciantes establecidos que no son indispensables para que cierren sus cortinas.

