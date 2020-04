7 colonias de Tuxtepec, con contagios de covid-19

-Van hasta el momento 11 casos confirmados

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hasta el momento el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón señaló que siguen en aumento los casos confirmados de covid-19, y por lo tanto ya son 11 distribuidos en 7 colonias del municipio, sin embargo no descartan que sean más en donde se presenten casos.

Hasta este lunes eran 5 colonias en donde había 9 casos, pero la cifra aumentó a 11 que están en el Fraccionamiento el Santuario 1 caso, en el Sureste segunda etapa hay 2 casos, 1 más en la colonia La Rosalía, otro en la María Luisa, 1 en el Castillo, otro más en las Limas, en Casas Geo, así como 2 en Macin Chico y en Buenos Aires el Apompo uno más.

Destacó que el riesgo de contagio en la región es alto, por lo tanto pidió a la población seguir tomando en cuenta todas las medidas necesarias, pero además evitar salir.

Destacó que en Tuxtepec los casos se dieron de manera muy rápida, así como las 4 defunciones por lo tanto puntualizó que esto habla de lo que se espera en los próximos días y destacó que es importante que la familia se sume quedándose en casa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario