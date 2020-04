Tuxtepec, segundo municipio en el estado con más casos confirmados de covid-19

-Ocupa el primer lugar con más defunciones

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de los llamados de las autoridades municipales y de salud, en seguir todas las recomendaciones necesarias, como la sana distancia, el uso de cubre bocas, es Tuxtepec el segundo municipio con más casos confirmados de covid-19, además de que es en donde se reportan más defunciones.

Hasta el momento se tienen confirmados en el estado de Oaxaca 106 casos de covid-19, de éstos 13 se concentran en la región de la Cuenca del Papaloapan, lo que la ubica en el tercer lugar a nivel jurisdiccional pero es Tuxtepec el municipio que ocupa el segundo lugar a nivel estatal en cuanto a casos con 9 de los 13.

Aunado a esto, es en Tuxtepec el municipio que ocupa el primer lugar en defunciones, siendo 4 las que ya se han presentado; la última fue este domingo por la mañana; además son 6 casos que están como sospechosos y que serán confirmados o descartados en las últimas horas. Uno de éstos delicado.

En la conferencia de este lunes, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón informó que se espera un mayor número de casos en el transcurso de esta semana y de la próxima.

Así mismo, puntualizó que a pesar de que los casos están concentrados en 5 colonias del municipio, todas están en riesgo, debido a que el riesgo está en toda la región, porque hay el movimiento de las personas, por lo tanto la importancia de quedarse en casa y sobre todo de seguir las medidas de recomendación.

