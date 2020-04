Reportan primera mujer embarazada con covid en Oaxaca

-En días pasados el presidente confirmó el primer caso, pero después se dio a conocer que era de una mujer embarazada

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado fin de semana, se reporto en Villa de Zaachila el primer caso de covid-19, fue el Presidente municipal Cástulo Bretón Mendoza quien infirmó que tenían el primer caso en una mujer de 26 años.

Más tarde, se dio a conocer que esta mujer está embarazada, convirtiéndose en la primera en el estado que dio positivo a una prueba de Covid-19, y por lo tanto requirió hospitalización.

Ante este primer caso, el Presidente de Villa de Zaachila señaló que están tomando en cuenta todas las medidas necesarias para evitar más contagios, además de que anunció que aplicarían la ley en caso de desacato.

Se tiene conocimiento que hay otras 5 mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de Salud de Oaxaca, por presentar síntomas de covid-19.

Cabe hacer mención que hasta el corte del pasado sábado 25 de abril, de las mil 305 defunciones, cinco habían ocurrido en mujeres embarazadas, cuatro de ellas además con neumonía, pero en dos casos con diabetes también.

