Recolección de basura en Huajuapan será clasificada desde el primero de mayo

También desde esa fecha se reanudará el cobro de servicio de recolección de basura.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Será a partir de este primero de mayo, que en el municipio de Huajuapan de León la recolección de la basura será clasificada, para ello la ciudadanía deberá separarla previamente en orgánica, inorgánica y sanitaria, cada una deberá estar etiquetada para hacer más fácil el confinamiento final.



La Regidora de Servicios Municipales Lucía Pérez Morales, comentó que el servicio se seguirá dando una vez a la semana en cada una de las rutas, esto mientras dura la contingencia sanitaria, además reiteró la importancia de que los desechos vayan debidamente separados, pues de lo contrario el personal no se los llevará.



Otro dato que reveló la funcionaria municipal, es que a partir del primero de mayo se reanudará el cobro de este servicio, toda vez que la condonación fue únicamente para el mes de abril, también exhortó a la ciudadanía a sumar esfuerzos durante esta contingencia y a comprender las decisiones que toman las autoridades.

