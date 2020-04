Por Fase 3 de COVID-19, a partir de este lunes se aplicarán nuevos lineamientos para la operación del transporte público en Oaxaca

-La prestación del servicio público de transporte urbano operará en un horario de 6:00 a 19:00 horas de lunes a domingo

-Únicamente las rutas de camiones que transiten por las zonas de hospitales podrán seguir prestando el servicio después de las 19:00 horas

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de abril de 2020.- Tras declararse la fase 3 de la pandemia por COVID-19 en México y en cumplimiento al tercer decreto emitido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, por el que se amplían las medidas urgentes y necesarias para proteger y garantizar la salud y la vida de las y los oaxaqueños, a partir de este lunes 27 de abril se aplicarán nuevos lineamientos para la operación del transporte público en Oaxaca.

De acuerdo a la Norma Técnica NT-OAX-SEMOVI-03-2020, emitida el 25 de abril de este año, por la Secretaría de Movilidad, para atender la emergencia sanitaria, en la ciudad de Oaxaca de Juárez se realizará la suspensión temporal de 14 rutas, las cuales se pueden consultar en la página oficial de esta secretaría y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En tanto el servicio de transporte urbano únicamente podrá circular de 6:00 a 19:00 horas de lunes a domingo; mientras que las rutas que circulen por las zonas de hospitales continuarán dando el servicio después del horario establecido.

Con estas medidas la disminución del parque vehicular del transporte urbano que circula en la capital oaxaqueña disminuye un 55 %.

De esta forma, la Semovi disminuirá de manera sustancial la movilidad y se fortalece el aislamiento social, por lo que se pide que quienes salgan de casa, sea por razones imprescindibles.

Mientras que, la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en todas las modalidades provenientes de los diversos municipios que tienen como destino final la ciudad de Oaxaca, brindarán el servicio en un horario de 6:00 a 19:00 horas de lunes a domingo. Se considerarán casos de excepción el traslado de personas en servicio especial hacia centros hospitalarios.

La Norma Técnica también contempla medidas específicas, que sin distinción alguna deberán de cumplirse de manera permanente y hasta que no exista una nueva disposición oficial, como son: el uso obligatorio de cubrebocas, mascarilla o cubierta facial, para todos los conductores y usuarios del servicio público de transporte de pasajeros en todas las modalidades en la entidad oaxaqueña.

Además, la prestación del servicio público de transporte de pasajeros deberá reducirse al 50% de su capacidad de ocupación en todas las modalidades en el Estado de Oaxaca, conforme a la norma técnica vigente.

Mientras que, los concesionarios deberán realizar la limpieza de sus unidades diariamente y mantenerlas desinfectadas.

La Semovi puntualiza que todos los Ayuntamientos de los Municipios del Estado desde el ámbito de su competencia, deberán dar cumplimiento al presente acuerdo. En caso de incumplimiento, las autoridades correspondientes están facultadas para la aplicación de sanciones y/o multas que van de tres a trescientas veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigente, en términos de los artículos 214 fracción I, 223 fracción VIII, en relación con el artículo 226 fracción I y 233 de la Ley de Movilidad.

La secretaria Mariana Nassar Piñeyro se suma al llamado del Mandatario Estatal, de como ciudadanos y ciudadanas atender de manera responsable cada una de las medidas sanitarias, toda vez que hoy más que nunca es necesario hacer equipo, trabajar de manera colectiva y solidaria para que cuidar la salud de las y los oaxaqueños.

