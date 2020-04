Por fase 3, boleros de Oaxaca se quedan sin trabajo

Continúan pidiendo un apoyo de 200 pesos diarios para subsistir durante la contingencia.



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de boleros se manifestó de manera pacífica en el zócalo capitalino, para denunciar que con la implementación de la fase 3 por el Covid-19, se han quedado sin trabajo, porque el acceso a ese lugar fue clausurado como medida de prevención.



Por esta razón hicieron una vez más la petición a las autoridades estatales y municipales, que les den un apoyo de 200 pesos diarios, para poder subsistir durante la contingencia, pues ahora ya no hay clientes a quienes le limpien el calzado.



Uno de ellos manifestó que al principio de la pandemia se lustraban hasta 3 pares al día, ahora ante la poca asistencia de personas al zócalo, es raro que alguien llegue a limpiar su calzado, por ello piden el apoyo de las autoridades para llevar un sustento a sus familias.



Cabe mencionar que desde la implementación de la fase 3, el gobierno del estado cerró el acceso al zócalo y ahora los boleros no tienen clientes, el apoyo que están pidiendo a las autoridades es de 200 pesos diarios, para poder mantener a sus familias durante el tiempo que dure la contingencia.



Esta petición que hacen los boleros, contrasta con los 30 mil pesos mensuales que pidieron hace unos días un grupo de abogados.

